Amazon ha annunciato che cambierà il nome della sezione del proprio sito dove è possibile acquistare prodotti usati o riparati, una scelta voluta al fine di dare più visibilità a questo servizio.

Quello che prima si chiamava Amazon Warehouse (o Warehouse Deals, dipende dal paese), ora diventerà Amazon Second Hand. Questo sarà quindi il nuovo nome di Warehouse, e la società ha spiegato che il vecchio nome non era abbastanza esplicativo e che ha voluto ascoltare il feedback dei suoi clienti per migliorare la loro esperienza di acquisto.

Non ci sono però cambiamenti sostanziali, solo un aggiornamento per far capire alle persone che esiste ancora: si tratta quindi di una semplice operazione di rebranding.

Rimangono invariate le modalità di reso, la garanzia legale, i vantaggi per gli abbonati Amazon Prime e il servizio clienti: potrete quindi acquistare con la consueta tranquillità a cui Amazon ci ha abituato.

Non cambia molto

Ricordiamo che grazie al servizio Second Hand puoi trovare diversi prodotti ricondizionati, soprattutto di elettronica. Ma anche libri, scarpe e giocattoli, venduti a un prezzo inferiore rispetto ai prodotti nuovi. La piattaforma garantisce che tutti i prodotti vengano ispezionati prima di essere messi in vendita. L’azienda assicura di testare attentamente il funzionamento e le condizioni di ogni articolo, specificando la condizione specifica prima di venderlo.

La società controlla anche che ai prodotti non manchi nulla e che i pacchi non siano danneggiati. In base alla loro condizione, ricevono una valutazione. Le categorie sono: “come nuovo”, “ottime condizioni”, “buone condizioni” o “accettabile”.