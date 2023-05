TIM Power Supreme Easy con 150GB AFFONDA Vodafone, il prezzo è quasi gratis

Non c’è dubbio che tra i migliori provider del momento ci sia TIM. Sono diverse le offerte disponibili per chi vuole navigare tramite il proprio smartphone sul web, avendo talvolta anche altri contenuti.

Le ultime settimane hanno messo in mostra soprattutto una proposta in particolare, la quale a ogni contenuto al suo posto e un prezzo molto appetibile. Gli utenti che sono alla ricerca di una nuova offerta molto probabilmente sceglieranno di rientrare in TIM. Il vantaggio sta nel prezzo mensile ma soprattutto nei contenuti che sembrano essere questa volta quasi infiniti.

TIM ha lanciato la nuova Power Supreme Easy, al suo interno ci sono 150 giga in 4G+ e tutto senza limiti

Dopo aver visto diverse offerte che non hanno soddisfatto gli utenti ai quali era stato proposto un rientro, ora Tim sembrerebbe aver fatto bingo. La nuova soluzione mobile che è stata lanciata già qualche settimana fa, sta attirando sempre più persone verso di sé.

Si tratta della nuova ed esclusiva TIM Power Supreme Easy, opportunità per chi rientra che costa molto meno del solito. Bisogna infatti ricordare che all’interno di una promo del genere, come avviene sempre, c’è una grande qualità di rete. Non bisogna disperare per via del fatto che non ci sia il 5G, visto che in Italia sono poche le zone dove il nuovo standard di rete riesce ad influire in maniera netta.

Tornando ai contenuti, la nuova offerta di TIM conferisce a tutti la possibilità di navigare sul web con 150 giga ogni mese. Ci sono poi anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. Il prezzo mensile consiste in 7,99 € al mese.