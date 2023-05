iPhone 14 Plus 128GB su Amazon con uno sconto di 270 euro, compralo subito

Oggi su Amazon arriva una delle migliori offerte di sempre, la quale riguarda il nuovo iPhone 14 Plus di Apple. Il prezzo è veramente un assist per coloro che stavano cercando uno smartphone nuovo.

La giornata di oggi non segna però l’arrivo esclusivo solo di questi sconti, ma anche di più soluzioni utili per raccoglierli tutti i giorni in esclusiva sullo smartphone. Gli utenti che amano Amazon ma allo stesso tempo sanno di non riuscire a prendere al volo tutti i migliori affari di giornata, possono rifarsi alle nostre tre soluzioni. Conoscevate già Telegram? Certamente sì, ma in molti non sanno della grande utilità dei canali. Proprio per questo il nostro compito è spiegarla: entrando a far parte di un canale Telegram, potrete avere in esclusiva tutte le offerte migliori di Amazon ogni giorno. Quotidianamente infatti vengono pubblicate all’interno dei nostri canali dedicati le soluzioni con i prezzi più bassi, spesso al minimo storico. Innanzitutto dovrete fare l’accesso al nostro canale principale: entrate quindi in questo canale Telegram. Al suo interno ci saranno come sempre dei codici sconto e anche buoni Amazon in regalo. Sono stati creati poi anche altri canali, i quali prendono il nome di Tecnofferte e Malatirisparmio.

iPhone 14 Plus a 909 €: l’offerta di Amazon è shock

Questa volta sarà veramente facile portare a casa un iPhone di Apple. Più in particolare stiamo parlando del nuovo iPhone 14 Plus, il quale arriva su Amazon con uno sconto di 270 €. Per averlo adesso, bisogna solo aggiungerlo al carrello.

Il prezzo finale è di 909 €, compresi due anni di garanzia di cui il pubblico Amazon può beneficiare senza problemi.