Le truffe sono pericolose e purtroppo molto diffuse, con una certa costanza pubblichiamo articoli molto simili tra loro in cui vi invitiamo caldamente a prestare la massima attenzione a tutti i pericoli che il web purtroppo può nascondere, anche agli utenti sostanzialmente più esperti. Per cercare di aiutarvi ad evitare fuoriuscite di denaro inaspettate, oggi vi raccontiamo nuovamente uno dei metodi più utilizzati al mondo: il phishing.

Sicuramente ne avrete già sentito parlare, ma forse nessuno vi ha mai spiegato compiutamente in cosa consiste questo specifico meccanismo: tutto ha inizio con l’invio, da parte del malvivente, di un messaggio di posta elettronica o un SMS, in cui quest’ultimo si finge l’istituto di credito di cui siete clienti (molto spesso accade anche con la PostePay). All’interno del messaggio, con un tono assolutamente allarmistico, il cliente si ritrova a leggere un testo con il quale viene invitato a premere un link interno per collegarsi, ipoteticamente, al proprio account di riferimento, in seguito ad un tentativo di accesso indesiderato, o un addebito/accredito non corretto.

Truffe, ecco come fanno a rubarvi il denaro

L’unica cosa da fare sarebbe quella di cancellare immediatamente il messaggio e non dare seguito alla truffa, sfortunatamente, al contrario, molti utenti decidono di premere il link, ed in poco tempo si ritrovano proiettati su una pagina che a prima vista sembra essere identica all’originale.

La differenza è però importante, è gestita dal malvivente, il quale potrà leggere tutti i dati che andrete ad inserire, come appunto le credenziali del conto o della vostra PostePay. Come vi abbiamo anticipato, nel caso in cui vi trovaste in una simile situazione, cancellate subito il messaggio.