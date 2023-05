sponsor

Per le nuove attivazioni direttamente online, in particolare per i nuovi clienti a cui interessa la sola Fibra, attualmente e soltanto per alcuni giorni è possibile attivare le offerte di rete fissa Sky Wifi con prezzo scontato a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

A partire dallo scorso 8 Maggio 2023 è disponibile infatti un nuovo sconto anche per la sola offerta Sky Wifi, senza abbinamento ad alcun pacchetto televisivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sky Wifi: nuova offerta solo Fibra ad un prezzo scontato

Con questa nuova promozione dedicata a chi attiva la sola Fibra, sostanzialmente Sky sta proponendo gli stessi prezzi disponibili nei mesi scorsi, dal 2 Gennaio al 12 Marzo 2023. Si evidenzia inoltre che, ancora adesso, sono disponibili anche gli sconti sulle opzioni Voce Unlimited, gratis per i primi 18 mesi e poi a 5 euro al mese e su Ultra Wifi gratis per i primi 18 mesi e poi a 3 euro al mese.

Le offerte Sky in promozione sono attualmente quattro, troviamo infatti Sky Wifi con connessione internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH, chiamate a consumo e modem Wifi Hub a un prezzo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 29,90 euro al mese. Troviamo anche Sky Wifi Plus, con in più alla precedente anche chiamate illimitate gratis per 18 mesi e modem Wifi Hub a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 34,90 euro al mese.

E ancora, Sky Wifi Ultra con connessione internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH, chiamate a consumo e modem Wifi Hub, con la rete mesh creata dai Wifi Spot, a un prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 32,90 euro al mese. Infine, Sky Wifi Ultra Plus con connessione internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH, chiamate illimitate gratis per 18 mesi e modem Wifi Hub con la rete mesh creata dai Wifi Spot, il tutto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 37,90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.