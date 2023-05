sponsor

È periodo di cambiamenti in casa Apple, l’azienda di Cupertino si accinge infatti a iniziare le procedure per le nuove introduzioni dell’anno, parliamo ovviamente degli importanti cambiamenti legati alla nuova versione di iOS, che stando ai rumors sarà completamente ridisegnato, ma parliamo anche di tutto ciò che concerne i futuri iPhone, in arrivo a settembre e che ovviamente sono accompagnati da delle aspettative degne di Apple.

Ovviamente a far parlare di se è la gamma iPhone 15, la quale stando alle indiscrezioni, abbandonerà i tasti capaciti per il volume e adotterà delle cornici super sottili, l’unico tasto fisico sarà presente per associarvi una funzione personalizzata a scelta.

Oggi però vi parliamo di fotocamere, nel dettaglio le info sono frutto del lavoro di un leaker dal nick URedditor che è considerabile una fonte abbastanza affidabile di informazioni viste le precedenti info fornite in passato, nel dettaglio sarebbe confermato che solo la versione Pro Max di iPhone 15 offrirà una camera telescopica con ottiche periscopiche.

Pro e Por Max non più identici come specifiche

Si tratta dunque di un passo in avanti atteso da molto tempo da tutti gli appassionati, infatti l’utilizzo di questa tecnologia, già presente in altri smartphone di punta, consentirà di ottenere uno zoom ottico con aumento di 5x o 6x senza perdere di qualità, dunque molto maggiore rispetto al 3x attuale.

A quanto pare però c’è una novità in arrivo, secondo molto analisti e leakers, questa feature arriverà solo ed unicamente sulla versione Pro Max e non su quella Pro, la quale manterrà il comparto fotografico pressoché identico rispetto al precedente.