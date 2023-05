sponsor

Dallo scorso 7 maggio 2023 l’operatore Iliad Italia ha lanciato il primo spot pubblicitario relativo al segmento Business, lanciato solamente qualche giorno fa.

L’offerta pubblicizzata è davvero molto interessante per le aziende e prevede un ricco bundle di minuti, SMS e Giga. Scopriamola insieme.

Iliad lancia il primo spot per il settore Business

Quello business è un settore dove l’adv mostra sempre una versione idilliaca e patinata: un mondo perfetto, pieno di opportunità da cogliere, dove tutti riescono a raggiungere i propri obiettivi personali e lavorativi senza difficoltà. Questa visione viene ripresa ironicamente nei TVC di campagna giocando sulla contrapposizione tra le promesse altisonanti e i reali bisogni di un target che oggi affronta un contesto economico e sociale di instabilità e complessità crescente.

I contenuti di campagna mostrano tanti media assurdi ed esagerati che vengono ignorati, saggiamente, dai protagonisti: persone vere, al lavoro, che da un’offerta mobile non cercano vane promesse, ma vogliono avere un pensiero in meno, per dedicarsi serenamente al proprio lavoro. iliad, anche per il segmento business, vuole essere ancora di più al fianco delle persone, supportando in maniera concreta le reali esigenze del mondo del lavoro.

L’offerta proposta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 220 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al solo coto di 11.99 euro al mese. Inclusi ci sarà anche l’assistenza 24 ore su 24 per tutti i clienti che la sottoscriveranno. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.