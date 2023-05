CoopVoce è STRAORDINARIA, le EVO partono da 3 euro al mese con 150GB

sponsor

Continuano ad arrivare grandi novità nel mondo degli smartphone, soprattutto dai provider virtuali. Questi non sembrano voler cambiare la loro serie, la quale andrebbe definita come più che positiva. Gli altri gestori però stanno dando il meglio di loro stessi promuovendo soluzione vantaggiose. TIM, Vodafone e molti altri continuano a lottare prepotentemente ma c’è un gestore come CoopVoce che non lascia nessuno spiraglio libero.

Sono passati infatti diversi mesi da quando i gestori virtuali sembravano aver dominato e poter continuare a dominare il mondo della telefonia mobile. Effettivamente tirare giù da un’altezza del genere queste aziende che un tempo erano viste come piccole, risulta molto complicato al giorno d’oggi. I gestori più blasonati stanno dando il meglio di loro stessi per riuscire a mettere in difficoltà i virtuali che con i prezzi non sembrano avere rivali in giro. CoopVoce è però tuttora uno dei provider più addentrati nella battaglia tra i gestori, soprattutto con le promozioni mobili lanciate ultimamente.

CoopVoce: le due offerte EVO che offrono il meglio a partire da 3,90€ al mese

CoopVoce lascia capire senza problemi che questo potrebbe essere il suo anno. Effettivamente sono disponibili due offerte incredibili, le quali riescono a portare al pubblico la possibilità di avere tutto per pochi euro mensili. Si parte dalla prima, la quale permette di avere tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti i con 1000 messaggi verso tutti e 150 giga per navigare in internet. La EVO 150 costa solo 8,90€ al mese.

Segue la Essential, con minuti senza limiti, 200 SMS e 3GB di traffico internet in 4G. Il prezzo è di 3,90€ al mese.