Se sei un cliente Iliad Italia, probabilmente hai avuto problemi di connessione nell’ultima settimana. Il disservizio ha colpito milioni di utenti in tutta Italia, lasciandoli senza segnale per ore.

Il down di Iliad Italia ha messo in difficoltà milioni di utenti, che si sono trovati senza segnale per diverse ore. Secondo quanto riferito dall’azienda, il disservizio è stato causato dal taglio di alcuni cavi in fibra ottica della rete Iliad. Questo evento ha generato un’ondata di lamentele e critiche da parte dei clienti, che hanno espresso la loro frustrazione sui social media e su altri canali online.

Molti utenti hanno segnalato problemi nella ricezione delle chiamate e degli SMS durante il periodo del down. Altri hanno riportato difficoltà nell’utilizzo dell’Internet mobile o addirittura l’impossibilità di accedere alla rete dati.

Come già raccontato, il down di Iliad Italia è cominciato intorno alle ore 14:00 del 2 Maggio 2023

L’incidente ha suscitato molte domande tra i consumatori riguardo alle politiche aziendali sulla sicurezza della propria infrastruttura tecnologica e sulle misure adottate per prevenire simili eventi futuri.

Iliad ha subito preso provvedimenti per risolvere il problema, ma al momento molte persone continuano ad avere difficoltà nella connessione. L’assistenza tecnica consiglia ai clienti di impostare la connettività del cellulare sul 2G o riavviare lo smartphone nel tentativo di ripristinare il servizio.

Tuttavia, nonostante gli sforzi della società, i disservizi persistono da diverse ore e numerosi sono i clienti ancora alle prese con questi inconvenienti. Si spera quindi che Iliad riesca a trovare una soluzione definitiva al più presto possibile per garantire un servizio efficiente ai propri utenti.

In ogni caso, eventi come questo dimostrano l’importanza delle infrastrutture tecnologiche e della loro manutenzione costante per evitare interruzioni dannose sia per le aziende che per gli utenti finali.