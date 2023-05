Iliad RAGALA un servizio gratis e 150GB in 5G, distrutta Vodafone

sponsor

Quando si sceglie un nuovo gestore sono tante le valutazioni che vengono fatte in merito al prezzo di vendita e a quelli che sono i contenuti mensili. Iliad sotto questi aspetti non suscita alcun tipo di pensiero negativo nei suoi eventuali nuovi clienti, i quali infatti continuano ad arrivare costantemente.

Stanno invece alla valutazione in merito alla qualità di rete, non ci sono troppi problemi visto che tutti sono ormai sullo stesso piano. Anche i gestori che infatti permettono di avere il 5G non possono garantire una connessione nettamente superiore a quella già offerta dallo standard 4G. Effettivamente non sono disponibili le stesse frequenze che ad esempio ci sono negli Stati Uniti ed è proprio per tale ragione che molto spesso le persone vanno dove c’è il risparmio, senza tenere conto dell’effettiva qualità. Nonostante tutto ciò, Iliad regala il servizio nella sua ultima promo.

Anche questa volta Iliad batterà la concorrenza. Tutto ciò è inevitabile visti i prezzi di vendita che durano per sempre ma soprattutto i contenuti che sembrano non finire praticamente mai. L’obiettivo sarà quindi quello di andare muro contro muro con gli altri provider.

Iliad: torna l’offerta con 150 giga in 5G e con tutto senza limiti

Se non avete ancora dato un’occhiata al sito ufficiale del gestore, potete notare come sia ritornata la migliore offerta di sempre. Stiamo parlando di quella che ogni mese consente di avere 150 giga di connessione dati in 5G.

Ovviamente non mancano poi minuti senza limiti insieme ai messaggi senza limiti, tutto per un prezzo mensile di 9,99€.