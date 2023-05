Computer super VELOCE con il nuovo SSD da 512GB a 27 euro

sponsor

Oggi la grande offerta di Amazon riguarda un dispositivo che potrebbe cambiare radicalmente le prestazioni del vostro computer. L’offerta vede un SSD da 512GB che ha un prezzo strepitoso.

Per avere offerte Amazon a ripetizione ogni giorno in esclusiva, ecco il nostro trittico di canali Telegram dedicati:

Cambia il tuo vecchio hard disk con questo nuovo SSD, il computer sarà nettamente più veloce

In molti ancora non hanno capito come funziona una cosa del genere, o meglio un dispositivo così importante. Allo stesso tempo stiamo parlando di qualcosa di estremamente conveniente dal punto di vista del prezzo, con i costi che restano quindi molto contenuti. Per rendere il vostro computer molto più veloce del solito, bisognerà semplicemente sostituire il vecchio cuore pulsante con questo nuovo articolo. Ovviamente parliamo di un PC con a bordo un hard disk che non è in grado di arrivare a livelli del genere. La soluzione finale si raggiunge quindi installando nel vostro dispositivo un nuovo SSD, il quale in questo caso è offerto da Intenso, marchio non sempre valorizzato ma molto interessante.

La velocità è garantita visto che questa interfaccia SATA è in grado di scrivere i dati fino a 6GB/s. Per quanto riguarda il peso, sarà come non avere quasi nulla tra le mani, visto che l’SSD in questione risulta molto più leggero di un qualsiasi HDD. Venendo alla capienza, sarà possibile stipare al suo interno dati per 512 giga. Il prezzo oggi su Amazon è di soli 27,90€, costo che in realtà spesso viene riservato alle unità da 240 giga. Per averlo adesso, dovete solo aggiungerlo al carrello.