Motorola Razr 40: trapelano le specifiche prima del lancio

sponsor

Sappiamo bene che sta arrivando una stagione molto interessante per gli smartphone pieghevoli, con Samsung che si appresta a presentare la nuova generazione di Z Fold e Z Flip e Motorola che sta per svelare Razr 40 Ultra.

Abbiamo parlato spesso di Moto Razr 40 Ultra, un dispositivo che promette molto bene soprattutto per l’evoluzione del display esterno. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli, scopriamo tutti i dettagli.

Motorola Razr 40: trapelano alcune specifiche

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo dispositivo dovrebbe montare uno schermo principale da 2.640 x 1.080 pixel, HDR AMOLED e uno schermo esterno da 1.056 x 1.066 pixel. Il dispositivo monta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore monta un sensore principale da 12 megapixel e uno secondario da 13 megapixel mentre la fotocamera anteriore ha un sensore da 32 megapixel. Disporrà di un sensore di impronte digitali, batteria da 3.640 mAh con ricarica rapida a 33W e sistema operativo Android 13. Insomma, il quadro per il nuovo Razr 40 Ultra appare abbastanza promettente.

Sarà anche interessante sapere quali sono le chicche software che Motorola ha implementato per interagire con il display esterno, senza dover necessariamente aprire il dispositivo per usarlo attraverso quello principale. Che dire, non vediamo l’ora di scoprirlo dal vivo, ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi dettaglio.