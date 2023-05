Kena Mobile è la scelta giusta per offerte economiche e vantaggiose

Il telefono cellulare è più di un lusso nell’ambiente odierno. È una necessità assoluta, ma la scelta dell’operatore corretto può essere complicata. Kena Mobile offre un’alternativa eccezionale con la sua procedura di attivazione online e un’ottima tariffa.

Kena Mobile offre una copertura mobile a oltre il 99% della popolazione. Inoltre, Kena offre una velocità fino a 60 Mbps tramite la rete 4G di Tim. I costi di Kena sono piuttosto convenienti, sia che si tratti di un trasferimento da un altro operatore che di un nuovo abbonamento.

Kena Mobile è l’operatore del momento

Il pacchetto Kena 6,99 130GB Start è ideale per chi cerca un piano mobile a basso costo. Questo pacchetto include 130 GB di traffico internet 4G al mese, 500 SMS verso tutti i telefoni cellulari e minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali.

Se vi iscrivete al Servizio di ricarica automatica prima del 14 giugno, otterrete gratuitamente 50 GB di dati in più al mese. Sebbene la carta SIM sia gratuita, l’offerta richiede un costo di attivazione di 4,99 euro. L’offerta è valida sia per i nuovi numeri che per coloro che passano a Kena mantenendo il proprio numero di un operatore compatibile.

I piani di Kena Mobile, come il pacchetto Start da 130 GB a 6,99 euro, consentono di consumare dati 4G a scaglioni di 1K. Le velocità massime di download e upload sono rispettivamente di 60 e 30 Mbps.

Scegliere il servizio di telefonia mobile più adatto può essere difficile, ma Kena Mobile offre un valore eccezionale e una copertura nazionale. Se volete approfittare di questa offerta unica, cliccate sul pulsante sul loro sito web per avviare la procedura di attivazione online.