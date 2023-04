WindTRE costa 5,99€, questo il prezzo per avere tutto con 150GB

WindTRE sta cercando in ogni modo di portare via gli utenti alla concorrenza e ci sta riuscendo: ecco con quale offerta

Da diversi giorni a questa parte sembra essere cominciata quella fase dell’anno in cui i gestori cercano di aggredire il mercato con offerte estremamente concorrenziali. Proprio per questo motivo ci sono diversi brand, talvolta anche molto famosi, che hanno deciso di mostrare i denti sia per difendere che per attaccare. Tra questi il nome più altisonante è sicuramente quello del celebre provider WindTRE, frutto della fusione dei due gestori che ne compongono oggi il nome.

La volontà del colosso è quindi quella di far rientrare quanti più utenti possibile, proponendo loro un’offerta senza precedenti. Questa è stata infatti in grado di mettere in mostra fin da subito contenuti stratosferici con un prezzo molto più basso di quello che qualcuno si aspettava. Stiamo parlando dell’ultima promo che prende il nome di GO 150 Top+, soluzione in grado di garantire il meglio al suo interno.

WindTRE, che sorpresa per gli utenti di alcuni gestori: possono avere a 5,99€ la migliore offerta del momento

Gli utenti che sottoscrivono questa nuova offerta di WindTRE possono contare su tanti contenuti ogni mese, tra minuti, messaggi e connessione ad internet. Più precisamente si parte da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile in Italia. Seguono poi 200 messaggi da inviare a qualsiasi numerazione mentre per terminare ecco 150 giga per navigare in internet sfruttando la rete 4G+ del gestore.

Il prezzo, per coloro che hanno intenzione di sottoscriverla, è di 5,99€ al mese con alcuni servizi inclusi. Si tratta infatti della segreteria telefonica e del servizio di reperibilità, i quali non avranno costi aggiuntivi.