Segway ha da poco presentato il nuovissimo Kickscooter GT2P. Questo monopattino elettrico farà il proprio debutto in Europa e si preannuncia un mezzo estremamente interessante per via delle sue performance.

Il Segway Kickscooter GT2P è una versione potenziata del Kickscooter GT2 presentato a marzo dello scorso anno. La principale novità è sicuramente la possibilità di raggiungere i 70km/h di velocità massima, un valore estremamente interessante per un monopattino elettrico.

Inoltre, anche i valori di accelerazione sono da tenere in considerazione, con uno scatto da 0 a 48km/h in appena 4 secondi. L’autonomia dichiarata è di circa 90km con la possibilità di avere una o entrambe le ruote motrici. Nella modalità 1WD, la ruota motrice sarà l’anteriore, mentre nella modalità 2WD lo saranno entrambe.

Kickscooter GT2P è il nuovo monopattino elettrico realizzato da Segway con un solo difetto, è troppo potente per essere utilizzato su strada