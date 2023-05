WhatsApp presenta la nuova funzionalità per i tablet

WhatsApp ha introdotto la funzione di visualizzazione a schermo diviso per i tablet Android, per migliorare l'esperienza degli utenti

WhatsApp ha finalmente iniziato a ottimizzare la sua applicazione per schermi più grandi. In precedenza il colosso della messaggistica si rivolgeva principalmente agli smartphone e ad altri schermi di piccole dimensioni, ma con la crescente popolarità e utilità dell’applicazione, l’azienda ha spostato la sua attenzione su dispositivi con schermi più grandi, a partire dai tablet Android.

L’ultima versione di WhatsApp per i tablet Android contiene una nuova opzione di visualizzazione a schermo diviso, che sostiene di migliorare l’esperienza degli utenti dei tablet. Secondo WABetaInfo, la funzionalità è ora accessibile agli early adopters per testarla, e sarà disponibile per tutto il pubblico tra qualche settimana.

WhatsApp sta per rilasciare il nuovo aggiornamento

Gli utenti possono ora confrontare due cose una accanto all’altra senza doversi spostare tra le discussioni. Dopo l’aggiornamento alla versione beta 2.23.9.20 di Android, è possibile accedere alla visualizzazione a schermo diviso nelle impostazioni dell’app. Tuttavia, la funzione è disattivata per impostazione predefinita, quindi gli utenti devono attivarla nelle impostazioni dell’app per poterla utilizzare.

La funzionalità di visualizzazione a schermo diviso divide fisicamente lo schermo del tablet in due metà, con ogni finestra di chat che occupa meno spazio rispetto al passato. Questo potrebbe essere un problema per gli utenti con schermi più piccoli, ma potrebbe essere vantaggioso per gli utenti che fanno multitasking e vogliono fare di più in meno tempo. Questa funzionalità è ottima per chi usa un tablet Android insieme a una tastiera fisica.

L’approccio di WhatsApp all’ottimizzazione per i display più grandi è atteso da tempo, ma è un inizio positivo. L’enfasi dell’azienda sull’efficienza e sull’esperienza utente è ammirevole e la nuova opzione di visualizzazione a schermo diviso renderà senza dubbio WhatsApp più utile per gli utenti di tablet Android.

La nuova funzione di visualizzazione a schermo diviso di WhatsApp è un’aggiunta gradita per gli utenti di tablet Android e dovrebbe essere rilasciata al pubblico presto. Grazie alla capacità di aumentare la produttività e migliorare l’esperienza d’uso, questa funzione è un’opzione fantastica per gli utenti che lavorano in multitasking e vogliono fare di più in meno tempo. L’approccio di WhatsApp all’ottimizzazione per i display più grandi è uno sviluppo atteso da tempo, ma è un passo positivo verso la continua crescita e il successo dell’azienda.