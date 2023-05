Unieuro SOTTOCOSTO, i prezzi all’80% sugli smartphone distruggono Expert

Non sarà semplice neanche questa volta battere i prezzi della concorrenza ma a quanto pare diversi colossi si stanno impegnando più che possono. E’ da registrare infatti tutto quello che è stato lanciato nell’ultimo volantino di Unieuro, azienda leader soprattutto dal punto di vista dell’elettronica.

Costi così bassi per quanto riguarda smartphone, computer e altri prodotti non si erano mai visti. Proprio per questo motivo gli utenti potrebbero essere ulteriormente invogliati a correre all’interno degli store. Il volantino lanciato lo scorso 28 aprile che terminerà l’11 maggio, mostra innanzitutto dei prezzi eccezionali per quanto concerne gli elettrodomestici. Le prime pagine infatti sono dedicate proprio a questa tipologia di merce, anche se poi andando più avanti si possono trovare gli articoli che entusiasmano di più il pubblico.

Unieuro batte la concorrenza con prezzi stratosferici, ecco il nuovo volantino e alcuni esempi

Come potete notare nel volantino qui in galleria, i prezzi non sono mai stati così bassi presso i negozi di Unieuro. Ora tocca solo a voi.

Non mancano le grandi offerte soprattutto sui nuovi iPhone così come sull’ultima gamma Samsung che vede i nuovi Galaxy S23 già in sconto. Ovviamente ricordiamo che ci sono due anni di garanzia su tutti i prodotti acquistati all’interno dei negozi.