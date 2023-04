Unieuro, nuove offerte di maggio anticipate con il 70% di sconto

Con tanta ansia gli utenti che si dedicano con tanta attenzione agli acquisti nel mondo della tecnologia, aspettavano delle novità. Queste, attese da parte del celebre colosso Unieuro, sembrerebbero finalmente essere arrivate, con il nuovo volantino che è stato lanciato ufficialmente. Effettivamente era appena giunto al termine il periodo promozionale promosso dall’ultimo catalogo, il quale è terminato proprio lo scorso 27 aprile.

Ovviamente ci sono sconti clamorosi che contraddistinguono ancora una volta l’attitudine a far risparmiare i propri utenti da parte di Unieuro. Tutte le persone che non aspettavano altro che offerte straordinarie per acquistare un nuovo smartphone, hanno avuto ciò che volevano. Ovviamente ci sono anche dei computer, delle televisioni e tutto ciò che concerne il mondo dell’elettronica in generale.

Unieuro lancia il nuovo volantino pieno di sconti, ecco alcuni esempi e le immagini del catalogo

Come potete notare qui in basso, ci sono tutte le immagini del nuovo volantino di Unieuro. I prezzi sono straordinari e consentono agli utenti di gestire le modalità di pagamento a loro più congeniali.

Il volantino, denominato “Passione Casa“, verte soprattutto su prezzi che riguardano l’ambiente domestico. Oltre ai tanti elettrodomestici però troverete anche l’elettronica di consumo, con smartphone, TV, giochi e quant’altro. L’esempio più lampante è quello del nuovo Samsung Galaxy S23 a 849,90€, prezzo che Unieuro raggiunge basandosi anche sulla promo cashback di Samsung; sul sito del colosso potrete registrare il vostro nuovo Galaxy S23 e ricevere 100€ di cashback.