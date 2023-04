TIM, promozione assurda con tanti giga per battere Vodafone

TIM e Vodafone sono indubbiamente i due operatori telefonici più importanti del nostro paese, sempre più spesso posizionati ai due lati del ring, hanno periodicamente messo a disposizione offerte ricche di giga e di minuti, a prezzi sempre più convenienti.

L’ultima trovata dell’operatore nazionale vede l’introduzione di una promozione assolutamente interessante, attivabile però da una ridotta porzione di utenti, più precisamente coloro che si ritrovano ad essere pronti ad abbandonare Iliad o un qualsiasi virtuale, tra i tantissimi attualmente presenti nel panorama nazionale.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, li potete avere gratis in esclusiva assoluta andando ad iscrivervi subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

TIM, queste nuove offerte sono sempre interessanti

TIM Power Supreme è una bellissima promozione di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in passato, ma che ancora oggi risulta essere accessibile da parte di tutti gli utenti che rispettano le suddette condizioni di portabilità. Il suo prezzo fisso, da versare mensilmente con addebito diretto sul credito residuo, è di soli 7,99 euro, il bundle è uno dei migliori in circolazione.

La prima cosa da sapere tocca il quantitativo di giga disponibile ogni mese, ben 100, con navigazione al massimo in 4G e velocità in download di 150Mbps (di questi solo 8GB sono utilizzabili all’interno dell’Unione Europea). Al loro fianco si possono anche trovare minuti e SMS illimitati, da spendere a piacimento per telefonare a chiunque si desideri in Italia.

Alcuni utenti potranno ad ogni modo decidere di richiedere la variante Easy, ovvero con pagamento tramite carta di credito ricaricabile o conto corrente, in questo caso il prezzo non cambia, si avranno solamente 50 giga in più al mese, per un totale di 150gb.