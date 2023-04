WindTre è folle, oggi offerta da 150 giga ad un prezzo ridicolo

Occasioni a non finire in casa WindTre, arriva la promo migliore del momento dal rapporto qualità/prezzo incredibile.

Un prezzo veramente ridicolo per una delle migliori offerte di sempre di WindTre, in questi giorni gli utenti possono indubbiamente avere a disposizione una promozione da 150 giga di traffico dati al mese, spendendo anche solo 5,99 euro, a patto che rispettino determinati prerequisiti.

La prima cosa da sapere è che stiamo parlando di una offerta SMS winback, ciò sta a significare che la richiesta di attivazione può essere presentata solamente da coloro che ricevono un SMS sul proprio numero di telefono, del quale sarà poi necessario richiedere la portabilità, con cambio operatore.

WindTre, il risparmio è davvero assurdo

Una delle promozioni migliori del momento è senza dubbio la Go 150 Top+, soluzione che raccoglie al proprio interno una selva di contenuti, riducendo al massimo la spesa finale che gli utenti possono effettivamente sostenere. Il rapporto qualità/prezzo rappresenta senza dubbio uno dei suoi punti di forza, poiché al giorno d’oggi è possibile spendere solamente 5,99 euro, e godere di tutto questo.

Il risparmio è dietro l’angolo, anche perchè ogni giorno è possibile godere di 150 giga di traffico in 4G+, ben 200 SMS che potranno essere spesi a piacimento, per finire con anche minuti illimitati da utilizzare per chiamare chiunque si desideri. La promozione, come anticipato del resto, può essere richiesta solamente previa ricezione dell’SMS di attivazione sul proprio numero di telefono, e presentazione dello stesso SMS presso un qualsiasi punto vendita in Italia.