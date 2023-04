whatsapp-introduce-la-connessione-multi-dispositivo-come-funziona

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari, ha soddisfatto un desiderio dei clienti di lunga data consentendo di utilizzare il proprio account su diversi telefoni e dispositivi senza ulteriori processi di configurazione o di accesso. Si trattava di una funzione ampiamente richiesta e ora è accessibile.

WhatsApp ora supporta connessioni simultanee da un massimo di cinque dispositivi, tra cui computer desktop, tablet, browser web e altri smartphone. WhatsApp garantisce la crittografia end-to-end per tutte le interazioni collegandosi a ciascuno dei dispositivi collegati in modo indipendente, consentendo agli utenti di essere certi che le loro discussioni siano private e sicure.

WhatsApp si aggiorna con nuove funzioni

Gli utenti non devono più disconnettersi da WhatsApp ogni volta che passano da un dispositivo all’altro. Ora possono utilizzare lo stesso account WhatsApp su numerosi dispositivi, rendendo più semplice rimanere in contatto con amici e familiari mentre sono in viaggio.

Per motivi di sicurezza, gli utenti saranno bloccati da tutti i dispositivi se il loro telefono principale viene lasciato inattivo per un periodo di tempo prolungato. Anche se la durata precisa non è chiara, si tratta di un’ulteriore salvaguardia di sicurezza per garantire che le comunicazioni private degli utenti non vengano visualizzate da altri.

Nelle prossime settimane, WhatsApp renderà più semplice la connessione a ulteriori dispositivi. Invece di scansionare un codice QR, gli utenti potranno inserire il proprio numero di telefono su WhatsApp Web per ottenere un codice unico per consentire la connessione al dispositivo. Questa tecnica è più comoda per chi ha problemi a scansionare i codici QR.

L’aggiornamento è in corso per tutti gli utenti del mondo e dovrebbe essere completato nelle prossime settimane. WhatsApp ha fatto un importante passo avanti consentendo agli utenti di accedere ai propri account da numerosi dispositivi. Si trattava di una funzione molto richiesta e WhatsApp l’ha fornita in modo sicuro e facile da usare. Gli utenti possono ora godere della facilità di accedere ai propri account da numerosi dispositivi, mantenendo la propria privacy e sicurezza.