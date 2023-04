Unieuro ha in mente un grande regalo per gli utenti, oggi è difatti possibile richiedere, ed ottenere facilmente, un rimborso del valore complessivo di ben 300 euro, accreditato in automatico, postumo all’acquisto, direttamente sul proprio metodo di pagamento selezionato in origine.

Gli utenti che oggi vogliono accedere all’ottima promozione, devono comunque sapere che l’accesso alla stessa è possibile solamente affidandosi ai più classici canali di vendita di Unieuro, quindi tutti i negozi sul territorio, come anche online sul sito ufficiale dell’azienda (solo in questo caso la spedizione sarà gratuita con un ordine superiore ai 49 euro).

Unieuro, le occasioni vi lasceranno di stucco

Chiude oggi uno dei volantini più apprezzati del periodo, con Unieuro avete tempo fino alla chiusura dei negozi (o la mezzanotte sul sito), per approfittare dell’occasione più ghiotta, avere in cambio un rimborso del valore massimo di 300 euro, a queste condizioni: acquisto di un nuovo notebook del valore superiore ai 299 euro, e consegna in rottamazione di un vecchio modello della stessa categoria (sempre un notebook, per intenderci). La cifra indicata è da considerarsi come massima, ciò sta a significare che il rimborso postumo potrebbe essere inferiore.

Non mancano comunque tanti smartphone in promozione, che non permettono di concorrere alla ricezione del rimborso, anche top di gamma a prezzi molto favorevoli, quali sono ad esempio iPhone 13, disponibile a 799 euro, oppure anche un buon Galaxy S23, che potrà essere acquistato oggi a 879 euro. Tutti gli altri sconti sono disponibili qui sotto.