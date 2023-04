I prezzi del volantino Expert risultano sin da subito fortemente scontati rispetto al listino originario, gli utenti hanno libero accesso ad una campagna promozionale di tutto rispetto, con un rapporto qualità/prezzo veramente conveniente che può aiutare a spendere molto poco.

Gli sconti più interessanti sono da considerarsi disponibili ovunque sul territorio, non sono presenti limitazioni o vincoli di alcun tipo, ciò sta a significare che il consumatore può effettuare l’acquisto allo stesso modo recandosi nei negozi fisici, come anche online sul sito ufficiale. Se volete risparmiare acquistando da casa, ricordate però che potreste essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, occasioni imperdibili con il nuovo volantino

Ancora un paio di giorni per approfittare degli sconti da Esperti di Expert, una campagna promozionale che ammette al proprio interno tantissime ottime riduzioni di prezzo, pronte a far risparmiare al massimo i consumatori di tutta Italia.

Coloro che vorranno acquistare nuovi prodotti di tecnologia, devono sapere che presso i punti vendita dell’azienda in questione, è possibile approfittare della presenza del bellissimo Samsung Galaxy S22, il vecchio top di gamma, disponibile all’acquisto a soli 599 euro. Un risparmio notevole che può sicuramente aiutarvi nell’avvicinamento alla fascia alta della telefonia mobile.

Non manca anche il libero accesso ad uno dei top di gamma più quotati di questo 2023, stiamo ovviamente parlando del bellissimo Apple iPhone 14, acquistabile dagli utenti a soli 999 euro. Gli sconti disponibili da Expert sono davvero tantissimi, scopriteli nelle pagine sottostanti.