Una nuova stretta da parte del Governo ha sta facendo letteralmente tremare gli utenti che erano soliti affidarsi all’IPTV per la visione gratuita di contenuti originariamente a pagamento, quali sono in genere Sky e DAZN completamente gratis.

Gli ultimi tempi hanno visto un susseguirsi di decisioni che hanno stretto inconfutabilmente la morsa attorno al mondo dell’IPTV, le recenti retate da parte della Guardia di Finanzia hanno permesso di individuare oltre 500 risorse pirata in Italia (anche su Telegram), che hanno inconfutabilmente portato all’arreso di innumerevoli persone, oltre alla chiusura dei server illegali.

IPTV, cosa ha deciso il Governo

Se tutto questo non vi dovesse bastare, anche il Governo ha deciso di promulgare un nuovo DL, con il quale offrire all’AGCOM più poteri per agire tempestivamente. La prontezza nella reazione, secondo quanto diffuso, è proprio il punto di forza per contrastare l’illegalità dell’IPTV, ecco allora che anche solo entro 5 minuti dall’avvio della trasmissione, la stessa AGCOM potrà ordinare al fornitore della rete telefonica, di interrompere il segnale.

Tanti piccoli accorgimenti che mostrano quanto il Governo stia giustamente focalizzando la propria attenzione su un problema molto più grande di quanto potremmo pensare, infatti ricordiamo che ad oggi sono oltre 5 milioni le persone che fruiscono illegalmente dell’IPTV, con perdite che si avvicinano ai 2 miliardi di euro per le casse dello Stato e di chi gestisce le infrastrutture, una situazione che deve assolutamente cambiare.