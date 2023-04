Il nuovo DJI Mavic 3 Pro è stato recentemente svelato e ora è possibile prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito, con le consegne previste a partire dal 9 maggio, data del lancio ufficiale. La principale innovazione riguarda l’aggiunta di una terza fotocamera: oltre alla fotocamera Hasselblad da 20 megapixel con sensore CMOS 4/3 e alla superzoom da 12 megapixel con apertura f/4.4 e zoom ibrido ottico-digitale fino a 28x, il drone ora integra anche un modulo teleobiettivo intermedio da 70mm.

Fotocamere e prestazioni di ripresa avanzate

Il DJI Mavic 3 Pro è dotato di una fotocamera aggiuntiva con sensore CMOS da 1/1.3″ e una focale 3x equivalente a 70mm. Questa fotocamera, equipaggiata con un sensore Quad-Bayer, può scattare foto da 48 MP/12 MP, registrare video in 4K/60fps e supporta la nuova funzione D-log M a 10-bit. La fotocamera principale cattura immagini RAW a 12 bit con una gamma dinamica nativa fino a 12,8 stop e utilizza la tecnologia Hasselblad Natural Color Solution (HNCS), permettendo la registrazione di video fino a 5.1K a 50 fps o DCI 4K a 120 fps.

DJI, nel suo impegno per offrire una vasta gamma di prodotti che soddisfino le esigenze degli utenti in termini di caratteristiche tecniche e costi, ha precedentemente presentato la versione Classic del DJI Mavic 3. Questa versione, pur mantenendo la fotocamera Hasselblad da 20 megapixel con sensore CMOS 4/3, rinuncia al modulo zoom con sensore di dimensioni più piccole.

Il nuovo DJI Mavic 3 Pro, con la stessa avionica delle altre versioni, aggiunge una fotocamera al modulo stabilizzato tramite testa cardanica. La versione Cine del Mavic 3 Pro è pensata per le produzioni professionali, supportando la codifica in Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 e Apple ProRes 422 LT per tutte e tre le fotocamere. Inoltre, dispone di un SSD integrato da 1 TB e di un cavo dati lightspeed da 10 Gbit/s per facilitare il flusso di lavoro e trasferire i filmati velocemente.

Autonomia di volo e sistemi di sicurezza

Il Mavic 3 Pro ha un’autonomia leggermente inferiore rispetto al Mavic 3 (43 minuti contro 46 minuti) e probabilmente pesa qualche grammo in più. Il drone è dotato del sistema di evitamento ostacoli APAS 5.0 con 8 sensori di visione grandangolari e del sistema di trasmissione DJI O3+, che può trasmettere un feed live in HD a 1080p/60fps a frame rate elevati fino a una distanza massima di 15 km, pur rispettando le normative vigenti sul volo a vista. Il drone include anche le funzioni automatizzate QuickShots e MasterShots.

Il DJI Mavic Pro 3 è disponibile per l’acquisto in diverse configurazioni su store.dji.com e presso partnercommerciali autorizzati nelle seguenti opzioni:

DJI Mavic 3 Pro (con DJI RC) al prezzo di 2119 € DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con DJI RC) al prezzo di 2829 € DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con DJI RC Pro) al prezzo di 3539 € DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo al prezzo di 4649 €

DJI Mavic 3 Pro, Mavic 3 Classic e Mavic 3 sono compatibili con gli ultimi DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 e DJI RC Motion 2, offrendo agli utenti una maggiore immersione e un controllo più preciso durante il volo.

In sintesi, il nuovo DJI Mavic 3 Pro si presenta come un’opzione avanzata per gli appassionati di droni e i professionisti del settore, grazie alla sua terza fotocamera e alle caratteristiche tecniche di alto livello. Con una vasta gamma di configurazioni disponibili e la possibilità di scegliere tra diverse versioni, DJI continua a dimostrare il suo impegno nel soddisfare le esigenze di un’ampia varietà di utenti. Il DJI Mavic 3 Pro può essere acquistato da subito nella pagina ufficiale di Amazon.