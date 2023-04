Le offerte WindTre GO sono ancora disponibili per tutti i clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero. A partire da un costo di soli 7,99 euro, le tariffe in questione propongono delle straordinarie quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre GO: ecco le offerte proposte ai clienti Iliad e MVNO!

I clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero al gestore WindTre hanno a disposizione un listino offerte che comprende quattro opzioni differenti per il costo, la modalità di pagamento e la quantità di Giga di traffico dati prevista mensilmente.

L’offerta più conveniente è la WindTre GO 50 Star + Digital, che permette di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. Allo stesso costo è possibile ottenere la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che offre minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

A distinguere le due tariffe non è soltanto la quantità di Giga prevista. Nel primo caso i nuovi clienti dovranno infatti affrontare il costo di rinnovo tramite credito residuo. In caso di attivazione della seconda tariffa citata, invece, la spesa di rinnovo dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Grazie al servizio Easy Pay, infatti, la spesa sarà automaticamente addebitata dal gestore sulla modalità scelta dal cliente al momento dell’acquisto della nuova SIM.

Un’altra offerta disponibile soltanto con servizio Easy Pay è la WindTre GO 150 Flash + Digital, che propone minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. Il costo di rinnovo ammonta a 8,99 euro al mese.

La WindTre GO 100 Special + Digital, infine, prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese da sostenere tramite credito residuo. I nuovi clienti in questo caso potranno ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.