WindTRE DEVASTA TIM e Vodafone con offerte a 150GB, solo 5€ al mese

WindTRE vuole imporre il suo ritmo anche questa volta all’intero mondo della telefonia mobile in Italia.

Proprio per questo motivo sono arrivate tante nuove offerte interessanti, tra le quali non spiccherebbe una in particolare. L’obiettivo è quello di sottrarre tanti utenti alla concorrenza, magari riportandone qualcuno indietro. In basso trovate tutti i dettagli in merito alla promozione che sta avendo luogo tramite la campagna winback.

WindTRE lancia la sua nuova offerta mobile: ecco la GO 150 Top+ a 5,99€ al mese

Dopo aver visto le promo della concorrenza, WindTRE ha scelto di reagire a suo modo, ovvero lanciando nuove promozioni. Queste, riguardanti alcune offerte del passato rimodulate in positivo, hanno visto i consensi di tantissimi utenti.

Da diversi giorni si discute di quella che è la nuova campagna che sta comprendendo i rientri dei vecchi clienti. WindTRE sta cercando di propiziarli con un’offerta in particolare che avrebbe rubato il cuore di molti, ancora una volta. Si tratta della nuovissima GO 150 Top+, offerta che al suo interno riesce a garantire tutti i migliori contenuti.

Scendendo nel dettaglio, questa nuova soluzione del celebre gestore prevede ogni mese la presenza di minuti senza limiti per il traffico voce verso tutti i numeri. In più gli utenti che amano ancora inviare dei messaggi, potranno avere anche 200 SMS verso tutti. Il prezzo finale nel quale rientrano ovviamente anche i 150 giga in 4G, è di soli 5,99€ al mese. All’interno dell’offerta saranno aggiunti senza costi aggiuntivi diversi servizi. Ci sarà ad esempio quello di reperibilità “Ti ho cercato” così come l’accesso gratuito alla segreteria telefonica.