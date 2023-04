fastweb-risparmia-sul-5g-con-le-offerte-esclusiva-ai-nuovi-clienti

Fastweb, una delle maggiori società di telecomunicazioni italiane, offre una tariffa mobile speciale ai nuovi consumatori suggeriti dai clienti attuali. Questa offerta unica è accessibile a tutti, indipendentemente dal gestore telefonico. Per usufruire di questa offerta, i nuovi clienti devono essere consigliati da un abbonato Fastweb esistente. Ogni mese, l’app dell’operatore vi ricorderà questa possibilità.

Fastweb, preparati a ricevere quest’offerta

Il pacchetto mobile offre 100 GB di dati con connettività 5G e solo 8 GB di dati persi a causa del roaming nel Regno Unito e in Svizzera. I clienti ricevono anche 100 SMS al mese. Si tratta di un prezzo eccellente per chi ha bisogno di una grande quantità di banda per lo streaming, le videochiamate o altre attività ad alta intensità di dati.

La carta SIM costa 10 euro, ma la spedizione è inclusa. Il costo mensile per il piano mobile da 100 GB è di 6,95 euro anziché 7,95 euro durante questa offerta. Si tratta di un risparmio mensile di un euro, che può diventare un risparmio considerevole nel tempo.

Non è chiaro se ci sia un limite al numero di persone che possono ricevere un invito a questa campagna, quindi agite in fretta se siete interessati. Se volete un piano telefonico completo con connessione 5G a un prezzo ragionevole, questa potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Se volete approfittare di questa promozione Fastweb mobile, potete iscrivervi utilizzando il link di invito fornito dall’azienda. Grazie a questa offerta, potrete risparmiare su un piano telefonico completo con molti dati e connettività 5G.