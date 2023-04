Secondo le ultime indiscrezioni, una delle novità più attese per i prossimi Apple iPhone 15 e 15 Pro Max potrebbe non realizzarsi, almeno per ora.

Stiamo parlando dei tasti capacitivi per il volume di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Sembra infatti che gli smartphone monteranno ancora i tasti fisici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15 avrà ancora i tasti fisici

Nonostante le numerose speculazioni circa il passaggio dai tasti fisici a quelli capacitivi per il controllo del volume, sembra che Apple non effettuerà questa transizione nell’imminente futuro. La “rettifica” giunge direttamente dai leaker Jeff Pu e Ming-Chi Kuo. Questo cambiamento avrebbe portato all’implementazione di nuovi microprocessori su cui, però, le catene produttive non sarebbero state in grado di lavorare con tempi celeri. Per tale motivazione, la novità sarebbe stata rimandata al 2024.

Era stato proprio Ming-Chi Kuo alla fine di gennaio 2023 a lanciare la notizia dei tasti capacitivi sui nuovi modelli di iPhone. Kuo aveva già previsto questo cambiamento diversi mesi fa, ma a gennaio ha aggiunto alcuni dettagli in più. Secondo l’analista, l’azienda incaricata di produrre i nuovi pulsanti a stato solido che sostituiranno quelli meccanici era Cirrus Logic.

In generale, l’eliminazione dei tasti fisici rappresenta una tendenza in crescita nell’industria della tecnologia mobile. Purtroppo sembra proprio che dovremo attendere i modelli dell’anno prossimo per vedere questa novità a bordo. Nel frattempo rimaniamo in attesa per la presentazione, ancora tra qualche mese, dei nuovi iPhone 15.