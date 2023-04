Smart TV Hisense da 43 pollici 4K a 300€ su Amazon in SUPER PROMO

Tra i principali oggetti di ricerca su Amazon figurano sicuramente le smart TV, indipendentemente da che marchio si desideri. Quello che è ad oggi uno degli oggetti del desiderio più ricercati in assoluto, potrebbe essere questa volta una grande opportunità da cogliere al volo.

Sul celebre sito e-commerce infatti è arrivata un’offerta molto interessante, la quale vede il marchio Hisense comandare. La proposta riguarda la smart TV con nome in codice 43A67H, che nasconde in questa stringa caratteristiche interessanti a dir poco.

La smart TV ideale è in vendita su Amazon: ecco la Hisense da 43 pollici in 4K a soli 349€ in offerta

La TV in questione è un’unità da 43″ di ampiezza per quanto riguarda lo schermo, con una risoluzione in 4K UHD a 3840 x 2160p. Disponibile anche la tecnologia HDR10+ così come quella Dolby Vision e il controllo vocale con Alexa.

Non avrete quindi alcun tipo di problema né per quanto riguarda la riproduzione di qualsiasi tipo di formato video, né per la sua gestione.

Amazon prevede oggi una grande offerta, visto che propone la smart TV a soli 349€. Ricordiamo ovviamente che per acquistarla, dovrete semplicemente aggiungerla al carrello. Qualora dovessero sorgere dei problemi durante i primi 30 giorni in cui la TV sarà in vostro possesso, potrete effettuare un reso. Dopo tale periodo, non c’è da preoccuparsi: Amazon consente di avere fino a due anni di garanzia.

Non c’è dunque altro da dire, se non prendere una decisione in merito. Trovare condizioni del genere per l’acquisto di una televisione in questo periodo risulta praticamente impossibile in giro.