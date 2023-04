TIM è una società di telecomunicazione mobile e fissa fondata a Torino nel 1994. Al giorno d’oggi è uno dei maggiori operatori telefonici presenti in Italia insieme a Vodafone e WindTre.

L’operatore offre servizi riguardanti la telefonia mobile e anche quella fissa a prezzi di mercato super competitivi. Grazie ai suoi pacchetti incredibilmente convenienti TIM risulta essere il primo operatore telefonico d’Italia con il più alto numero di SIM attive (30,4 milioni).

TIM possiede anche una copertura eccellente in tutte le zone d’Italia e una delle reti più veloci in assoluto tanto che il suo 5G si è aggiudicato il premio come rete più veloce dell’anno.

TIM: scopri la promozione da 7,99 euro al mese

TIM vanta un ventaglio di offerte incredibili e all inclusive a prezzi davvero stracciati. Una delle sue recenti promozioni ha l’incredibile costo di soli 7,99 euro al mese! Andiamo a vedere cosa include e quali altri pacchetti si possono scegliere: