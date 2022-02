Installare a casa il wifi internet senza linea fissa? esiste un modo facile e veloce, costa sola 7,99€ al mese

Un rimedio utile per le zone non servite da rete cablata

La rete telefonica al momento copre la maggior parte del territorio italiano, con poche eccezioni. Può capitare di trovarsi in situazioni dove non è possibile installare il wifi internet tramite la linea fissa.

Prendiamo ad esempio una situazione di in terreno dove abbiamo dei beni, o semplicemente una seconda casa in campagna dove non è detto che sia disponibile il servizio telefonico cablato.

In questi scenari può diventare complicato installare un sistema wifi che può essere utile per tante soluzioni. I motivi possono essere i più disparati, come l’installazione di un sistema di videosorveglianza online, o più semplicemente se ne abbiamo necessità per motivi di studio o di lavoro.

Tuttavia in questi casi ci vengono in soccorso le reti 4G che utilizziamo sugli Smartphone, che coprono anche le aree più distanti dalle città, come zone marittime o di campagna.

Vediamo in dettaglio come possiamo organizzare il nostro wifi con una spesa contenuta.

Internet casa: Ecco cosa dobbiamo acquistare per creare la rete wifi da zero

Il primo passo che dobbiamo fare, trattandosi di una linea che si poggerà sul 4G, è capire quale gestore sia più consono per la nostra zona.

È possibile recandosi sul posto, lanciare uno Speed test da smartphone, effettuabile su Google a questa pagina. In questo modo potremmo capire come il nostro gestore si comporta in loco e se la velocità di navigazione risulta accettabile.

Le antenne sono di proprietà di 3 principali gestori ovvero Tim, Wind 3 e Vodafone.

Tutti i nuovi brand nati negli ultimi anni come iliad e ho mobile, giusto per citare i più famosi, poggiano comunque su antenne dei grandi gestori.

Dopo aver capito quale gestore ha la migliore potenza nella zona interessata, possiamo valutare l’acquisto di un Modem 4G con SIM auto configurante.

Nella nostra prova abbiamo utilizzato il modem Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, in vendita su Amazon per 69€. É possibile comunque trovare offerte in rete che si aggirano sui 50€.

Il nostro consiglio ricade su questo modello, perché dai test effettuati risulta molto semplice da installare e la configurazione dei parametri di rete è automatica.

Precisiamo che occorre togliere il PIN della SIM che inseriremo all’interno.

Si può effettuare inserendo la SIM su una smartphone o dal portale di controllo dedicato del modem, tramite un PC.

Le offerte per le SIM dati sono varie, in particolare noi abbiamo optato per la proposta di Ho-mobile, che con la portabilità di un gestore idoneo offre 120GB a 7,99.

In alternativa si può attivare un nuovo numero dove avremmo 100GB a 8,99. Ho mobile poggia su rete Vodafone.

In caso non sia disponibile la copertura di questo gestore è possibile optare per Iliad che utilizza antenne Wind. La promozione proposta in questo caso è di 120GB a 9,90€ per sempre.