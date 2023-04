Polestar accoglie Waze, ufficialmente disponibile al download per tutti

Dopo aver visto a più riprese quanto siano performanti i veicoli dell’intera gamma Polestar, abbiamo avuto anche l’opportunità di provarne qualcuno.

Questo ci ha fatto capire quanto l’azienda si impegni ogni giorno a implementare i suoi modelli, oltre che esternamente anche internamente. Proprio per questo motivo è arrivata l’ufficialità da ieri 19 aprile: tutte le vetture del marchio Polestar potranno accogliere una nuova applicazione molto importante.

Polestar lancia ufficialmente Waze: gli utenti potranno ora scaricare l’app dal Play Store di Google

La notizia è ufficiale: in tutte le vetture del marchio Polestar con Google integrato, sarà possibile scaricare l’app di navigazione Waze.

Questo contribuirà ad implementare nettamente l’esperienza degli utenti all’interno delle auto. Per quanto riguarda la navigazione dunque non ci saranno più problemi visto che l’arrivo di Waze fornirà quella che sarà la migliore esperienza possibile a tutti gli utenti Polestar. Tutto sarà più funzionale e non ci saranno le solite distrazioni che sono legate all’utilizzo dello smartphone durante la guida. Il tutto sarà implementato quindi con grande immediatezza e semplicità, oltre che con tanta sicurezza.

Non cambierà praticamente nulla rispetto all’applicazione mobile, se non per quanto concerne i comandi vocali mediante Google Assistant. Chiaramente gli utenti potranno beneficiare della trasmissione su uno schermo più grande e integrato, oltre che degli aggiornamenti in tempo reale che verranno segnalati lungo il percorso dall’applicazione stessa.

Con questa grande novità, il brand conferma il suo grande impegno dedicato al miglioramento costante delle proprie letture, implementando al loro interno nuove funzionalità e aggiornamenti software continui.