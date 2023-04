OnePlus Nord CE 3 Lite, l’ultimo smartphone della famiglia Nord CE, è ufficialmente in vendita da oggi, 20 aprile 2023, su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di listino di 329 euro, con la possibilità di acquistarlo in bundle (per i dettagli guardate la fine dell’articolo).

Presentato ufficialmente il 4 Aprile, lo smartphone è riuscito nell’intento di arricchire l’ecosistema dei prodotti di OnePlus, mettendo sul piatto prestazioni di ottimo livello, al giusto prezzo, con una potenza del 600% superiore rispetto alla generazione precedente, grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, accoppiato con un buon quantitativo di RAM e di memoria interna (espandibile tramite microSD).

OnePlus Nord CE 3 Lite, arriva ufficialmente in Italia

Tra le caratteristiche tecniche di maggior rilievo troviamo sopratutto la ricarica rapida a 67W, chiamata SUPERVOOC, permette infatti di poter godere di tutte le prestazioni del device con un rapidissimo collegamento alla presa di corrente. Non manca ovviamente il display, ottimo componente con refresh rate a 120Hz, ed un comparto fotografico composto dal sensore principale da 108 megapixel, a cui è affiancato uno zoom 3X lossless.

La batteria, ultima specifiche che gli utenti controllano in questa fascia di prezzo, è da 5000mAh, un componente che può garantire una buona autonomia, permettendo così di godere del prodotto per un lungo periodo, prima di ricorrere alla presa a muro.

Attualmente lo trovate in commercio con due colorazioni differenti: Pastel Lime (la più iconica e rappresentata nell’immagine dell’articolo) e Chromatic Grey (molto più classica). Indipendentemente dalla variante selezionata, tutti gli utenti che lo acquisteranno a partire da 329 euro, potranno ricevere in omaggio le OnePlus Nord Buds, le splendide cuffiette auricolari true wireless.