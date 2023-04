Nel 2015 Elon Musk fonda OpenAI, società no-profit con sede a San Francisco che opera nel campo dell’intelligenza artificiale. Recentemente si è sentito molto parlare di OpenAI grazie alla sua creazione più famosa: ChatGPT, il chatbot in grado di fornire delle risposte utilizzando un linguaggio umano.

A distanza di quasi due anni Elon Musk decise di abbandonare il Board dell’azienda, apparentemente per problemi di conflitti d’interessi con Tesla, altra società multimiliardaria fondata dall’imprenditore. In realtà pare che i motivi dell’abbandono siano il mancato tentativo, da parte di Musk di comprare OpenAI nel 2018.

Allora il 9 marzo del 2023 il miliardario crea una nuova start up, X.AI, con sede in Nevada. L’obiettivo sarebbe sempre quello di operare nel campo dell’intelligenza artificiale.

X.AI: Elon Musk cerca fondi per la sua nuova azienda

Il nome dell’azienda rimanda ad altri progetti di Musk come Space.X e X.Corp e lo scopo sarebbe quello di lavorare su una nuova intelligenza artificiale che sia in grado di competere con ChatGPT di OpenAI.

Pare che il proprietario di Twitter abbia recentemente assunto ingegneri e ricercatori specializzati in IA e abbia inoltre acquistato 10.000 GPU per raggiungere il suo obiettivo. A tal proposito Elon Musk sarebbe in contatto con diversi investitori di Tesla e di SpaceX per cercare dei fondi per la sua nuova start-up e riuscire ad accelerare i tempi per lo sviluppo.

Elon Musk ha anche parlato del nome che intende dare alla sua nuova intelligenza artificiale: “Sto per lanciare qualcosa chiamato Truth GPT o un’intelligenza artificiale che cerca la massima verità e cerca di capire la natura dell’universo”