Il team di OpenAI ha recentemente fatto debuttare GPT-4, la nuova versione del motore di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale. I miglioramenti rispetto alla versione GPT-3.5 sono netti e hanno permesso di aumentare le connessioni delle reti neurali, ampliando la velocità di calcolo e quindi le possibilità di risposte.

Tutti questi fattori hanno consentito a ChatGPT di diventare ancora più preciso, veloce e reattivo. Ovviamente, lo sviluppo nel campo dell’Intelligenza Artificiale non si ferma con il lancio di una nuova versione, ma gli sviluppatori sono sempre alla ricerca di ulteriori novità da implementare.

Tuttavia, al momento, OpenAI non sembra intenzionata a lavorare attivamente sulla prossima versione del modello di linguaggio. Chi sperava nel debutto di un possibile GPT-5 nel breve periodo dovrà ricredersi.

OpenAI non sta ancora addestrando il modello di linguaggio GPT-5 preferendo concentrarsi sull’ottimizzazione di ChatGPT basata sul modello GPT-4

Stando a quanto affermato da Sam Altman, CEO di OpenAI, l’azienda non sta lavorando sulla nuova versione. Durante un evento virtuale tenuto dal MIT, l’amministratore ha confermato che il team di sviluppo si sta concentrando sull’ottimizzazione di GPT-4.

In particolare, l’attenzione è incentrata sulla sicurezza del modello. Infatti, Altman ha dichiarato di prendere molto seriamente le preoccupazioni in merito allo sviluppo su larga scala dei modelli di linguaggio e dell’Intelligenza Artificiale. È fondamentale incrementare la sicurezza e non prendere alla leggera eventuali problemi etici.

In ogni caso, nel corso delle prossime settimane o mesi sarà possibile vedere gli ulteriori miglioramenti di ChatGPT legati alle performance e alla sicurezza. OpenAI continuerà a sviluppare il modello di linguaggio e siamo certi che GPT-5 verrà presto annunciato con ulteriori feature inedite per sbloccare ulteriormente il potenziale delle IA.