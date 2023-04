Nonostante l’avvento degli smartphone abbia portato alla creazione di sempre più numerose applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp rimane ancora la più utilizzata al mondo con i suoi 1,3 miliardi di utenti attivi nei Paesi in cui è presente.

WhatsApp è così popolare in tutte le fasce d’età poiché è un’app che permette di svolgere numerose funzioni riuscendo spesso ad ottimizzare i tempi. L’app di Meta ti permette di inviare e ricevere messaggi, creare liste broadcast e gruppi per eventi, postare stati ed effettuare videochiamate. E il tutto è racchiusa in un’app semplice, sicura e intuitiva.

Come appena detto, WhatsApp è un’applicazione estremamente sicura e che tiene particolarmente alla privacy dei propri utenti. Ciò però non impedisce ad alcuni malintenzionati di cercare di arginare la crittografia end-to-end per spiare le conversazioni altrui.

WhatsApp: quali sono le migliori app spia?

Sono molti i trucchi che si possono utilizzare per spiare le conversazioni altrui su WhatsApp e tra questi il più efficace è sicuramente l’utilizzo di applicazioni spia.

Ricordiamo che spiare le conversazioni di altri su WhatsApp è una chiara violazione della privacy dell’individuo e costituisce un reato.

Ci sono diverse tipologie di applicazioni spia, sia gratuite che a pagamento e oggi ve ne faremo vedere alcune: