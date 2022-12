WhatsApp, il trucco gratis per fare gli auguri di Natale a tutti in un minuto

Col tempo le persone dovrebbero aver imparato tutte quelle che sono le funzionalità più interessanti di una piattaforma come WhatsApp. Quest’ultima risulta fondamentale per ogni evenienza, sia per quanto riguarda il passatempo, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro. Allo stesso tempo bisogna tenere conto anche del fatto che durante i periodi festivi torna estremamente utile una soluzione del genere, la quale permette a chiunque di essere connesso con ognuno dei suoi contatti.

Il periodo natalizio predispone alcune usanze basilari, le quali prescindono dal fare semplicemente i regali. Gli auguri risultano molto più importanti, proprio per augurare a chi vogliamo bene di trascorrere in serenità e in famiglia le feste natalizie. Ma come bisogna fare per riuscire ad augurare a tutti buon Natale nel più breve tempo possibile? In realtà non è molto difficile, dal momento che tutto quello che dovrete fare sarà solo ed esclusivamente utilizzare una funzionalità già presente all’interno di WhatsApp.

WhatsApp ha una funzione che consente di fare gli auguri a tutti nel più breve tempo possibile senza scaricare altre app

Avete mai sentito parlare di lista broadcast? In realtà tutto è molto semplice, dal momento che bisognerà solo utilizzare la funzionalità presente all’interno del proprio account di WhatsApp.in alto a sinistra, proprio di fianco alla scritta “Nuovo gruppo“, ecco la voce Liste Broadcast. Qui non dovrete fare altro che selezionare tutti gli utenti a cui volete fare gli auguri, scrivendo un solo messaggio che sarà recapitato rapidamente a tutti. Non ci sarà quindi bisogno di fare altro.