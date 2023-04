A quanto pare il noto produttore cinese Huawei ha in serbo un ulteriore smartphone appartenente alla serie Enjoy. Dopo aver presentato circa un mese fa il nuovo Huawei Enjoy 60, infatti, l’azienda si sta apprestando ad annunciare ufficialmente il nuovo Huawei Enjoy 60X. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo device è stato avvistato in alcune immagini dal vivo.

Huawei Enjoy 60X, il nuovo smartphone si mostra in alcune immagini dal vivo

Uno dei prossimi smartphone del produttore cinese Huawei sarà il nuovo Huawei Enjoy 60X. Come già accennato in apertura, questo nuovo device è stato avvistato in rete in alcune immagini dal vivo che ci hanno quindi rivelato il design definitivo.

In particolare, possiamo notare come il nuovo device avrà un look ed un aspetto estetico totalmente differenti rispetto all’attuale modello Huawei Enjoy 60. Qui, infatti, troviamo sulla parte frontale un ormai anacronistico notch davvero molto esteso. Anche la parte posteriore avrà un look totalmente diverso.

Qui, infatti, trova posto un modulo fotografico di forma circolare. Qui, secondo le indiscrezioni, saranno collocati due sensori fotografici rispettivamente da 50 MP. Dalle immagini dal vivo emerse in rete, è poi possibile intravedere alcune specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo Huawei Enjoy 60X avrà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.96 pollici in risoluzione FullHD+. Le prestazioni saranno affidate al soc Snapdragon 680. A supportarlo, saranno invece presenti tagli di memoria con almeno 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo installato a bordo, invece, sarà HarmonyOS in versione 3.0.0.101.