Per tutto il mese di aprile 2023 l’operatore telefonico WindTre ha deciso di proporre il suo rinnovato catalogo di offerte mobile appartenenti alla gamma GO. In particolare, come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, queste nuove offerte saranno disponibili all’attivazione nei negozi fisici dell’operatore di diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata.

WindTre GO, offerte della gamma rinnovate e disponibili nei negozi in Italia

Come già accennato in apertura, l’operatore telefonico WindTre ha deciso di rinnovare ancora una volta il suo catalogo di offerte della gamma GO ma non solo. Ora queste ultime saranno attivabili anche presso alcuni negozi fisici autorizzati distribuiti in diverse regioni d’Italia. Si tra tra principalmente di offerte riservata a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Ad esempio, potranno attivare queste offerte tutti coloro che richiederanno la portabilità del numero dagli operatori Iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali, ad esclusione però degli operatori semivirtuali Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile.

Tra queste offerte, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 50 Fire. Quest’ultima ha un costo molto basso di appena 6,99 euro per il rinnovo mensile. Nello specifico, quest’ultima include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività fino al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. È però previsto un costo di attivazione pari a 4,99 euro quando si deciderà di attivare l’offerta