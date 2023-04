TIM Power Supreme Web con 150GB e Young 5G con 100GB, si parte da 7 euro

TIM, gestore blasonato in Italia e forse il più famoso, avrebbe deciso di prendere in mano la situazione. L’azienda starebbe facendo di tutto per recuperare gran parte dei suoi vecchi clienti, cercando di adeguarsi agli standard imposti dal mercato. Per questo motivo sono nate due offerte nuove che stanno facendo il giro del web per via delle loro caratteristiche eccezionali.

L’obiettivo sarà quindi sempre lo stesso anche in questo caso, ovvero battere la concorrenza con i prezzi migliori e cercando di portargli via quanti più utenti.

TIM ha scelto: sono nate due offerte straordinarie che arrivano ad offrire al pubblico 150 giga in 5G ogni mese

Riportare dalla propria parte un gran numero di utenti può essere un buon punto di inizio per i gestori che hanno perso un po’ di terreno. Per questa motivazione sono nate diverse proposte che in passato sarebbe stato impossibile vedere.

Una delle offerte che ultimamente sta catturato l’attenzione del pubblico è quella che TIM ha deciso di lanciare con un costo molto più contenuto del solito. Stiamo parlando della nuovissima Power Supreme Web, soluzione che potrebbe far venire la voglia di rientrare a tantissimi utenti. Ricordiamo che questa proposta è riservata solo ai clienti che provengono da gestori come Iliad, Poste Mobile ed altri MVNO.

Al suo interno gli utenti che potranno sottoscriverla troveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri, messaggi illimitati verso tutti ma soprattutto 150 giga per connettersi ad internet utilizzando la rete 5G. Ricordiamo inoltre che i giga diventano illimitati con TIM Unica Power se si possiede TIM anche in casa propria.

Un’altra promo eccezionale è quella riservata ai minori di 25 anni, ovvero la TIM Young 5G. Al suo interno per soli 9,99 € al mese gli utenti troveranno tutto senza limiti con 100 giga per navigare sul web. I clienti possono poi scegliere anche di personalizzare l’offerta con altri servizi proposti in aggiunta. In Europa i minuti di traffico e i messaggi sono senza limiti mentre per Internet ci sono 20 giga al mese.