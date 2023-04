Un buon modo per effettuare pagamenti a distanza consiste nel fare ricorso ad un bonifico bancario. Da diversi anni però non è più così esclusivo come strumento, dal momento che i pagamenti tramite smartphone in maniera automatica sono diventati il fulcro del mondo online.

Il bonifico online infatti costituisce ad oggi una forma molto sicura anche incentivata dalle tante istituzioni, nonostante al momento non esista una forma di transazione che possa essere totalmente esente dal rischio di truffa. Ci sono infatti alcuni casi in cui è totalmente sconsigliato effettuare un bonifico online, proprio per evitare qualsiasi tipo di inganno. Tenere gli occhi bene aperti e quindi un obbligo, almeno se si vuole provare ad evitare di perdere soldi in maniera improvvisa.

Bonifico online, ci sono alcuni casi in cui non conviene mai effettuarlo

Il bonifico bancario non è considerato uno strumento comune per lo sviluppo delle truffe, visto che la natura tracciata di quest’ultimo gli permette di essere individuabile in qualsiasi momento. Proprio questo ha portato la forma di pagamento in questione a diventare affermata nel mondo dei pagamenti, anche se ci sono alcune fattispecie che lascerebbero pensare.

Il bonifico online ad esempio è da evitare quando si vanno a toccare tematiche riguardanti la compravendita. Sul web dunque potrebbe diventare un boomerang, il quale tornerebbe indietro solo per colpire chi sceglie di pagare con il bonifico. Bisogna infatti non confidare in quei siti che offrono merce con il pagamento disponibile solo con questo metodo. È diventata infatti questa la modalità preferita per i truffatori per spillare soldi al pubblico.