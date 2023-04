Tecnologia quasi in regalo da Lidl con un volantino veramente spaziale, arrivano tutti i migliori prezzi bassi in esclusiva assoluta con le occasioni più invitanti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ed un risparmio assolutamente degno di nota.

Il volantino, che potete trovare descritto nel nostro articolo, è da ritenersi valido per un periodo di tempo estremamente limitato, infatti la sua validità è da considerarsi nella settimana corrente, ma solo ed esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Lidl, occasioni e grandi prezzi in esclusiva

Le occasioni da Lidl si sprecano letteralmente, grazie alla presenza di innumerevoli promozioni che riescono irrimediabilmente ad abbassare i prezzi di vendita di alcuni ottimi prodotti, a piena disposizione di tutti in Italia. Dopo una Pasqua al freddo, ecco che pare finalmente essere arrivato il momento giusto per iniziare a mettere mano ai giardini, Lidl cerca di aiutarvi nell’acquisto di nuovi prodotti, con prezzi sempre più convenienti.

Le più economiche fra tutti sono senza dubbio le cesoie ricaricabili, che possono essere acquistate a soli 17 euro, salendo poi ai 24,99 euro necessari per l’acquisto della pistola termica a braccio lungo, oppure i 99 euro che dovranno essere investiti pe il biotrituratore, ma anche per l’idropulitrice ad alta pressione. Non manca poi un bellissimo multiattrezzo 4in1 a motore a 149 euro, oppure il tosaerba a benzina, che viene commercializzato al pubblico allo stesso identico prezzo di vendita.

Come anticipato, se interessati ricordiamo che l’acquisto è possibile solamente nei negozi fisici di casa Lidl.