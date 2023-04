Truffe tramite e-mail che fanno scomparire SOLDI e tranquillità negli utenti

Purtroppo diverse truffe stanno interessando gli italiani ultimamente, portando spesso loro via anche dei soldi. Questo capita semplicemente perché ormai le e-mail che arrivano sembrano essere realistiche al 100%, spesso utilizzando il nome di alcune banche, negozi o magari brand famosissimi.

Proprio per questo motivo, ovvero per mettere in guardia le persone dei tentativi di phishing, abbiamo deciso di fare degli esempi. In basso trovate con i rispettivi titoli le truffe che stanno girando di più tramite le e-mail durante questi giorni.

Truffa Monsieru Cousine

Congratulazioni!

Sei stato scelto per partecipare GRATUITAMENTE al nostro programma fedeltà!

CONFERMA ORA!

Sei stato scelto per ricevere un nuovo di zecca Monsieur Cuisine Connect! Per rivendicare, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con noi

Truffa Lidl

Tutte le nostre congratulazioni!!

500 Euro lidl-carta regalo

Sei stato selezionato questa settimana come vincitore!

Hai vinto il premio principale della carta regalo di 500

Prendi il tuo 500-Euro.

hai vinto il primo premio LIDL CASH di $ 500. Richiedi il tuo premio speciale – Offerta limitata.

Per confermare

Truffa del pacco sospeso

CONSEGNA DEL PACCHETTO SOSPESO

Hai (1) pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per rintracciarlo e riceverlo

Pianifica la tua consegna e iscriviti alle nostre notifiche push per evitare che ciò accada di nuovo!

Pianifica la tua consegna

Truffa Poste Italiane

Non siamo stati in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non c’era nessuno presente per firmare per la consegna.

SIAMO QUI PER INFORMARVI CHE ABBIAMO BISOGNO

DI UN CONFERMA DELL’INDIRIZZO PER CONFERMARE

LA SPEDIZIONE DEL PACCO.

HAI 2 GIORNI RIMANENTI PRIMA DEL PACCO TORNA ALLA FONTE ORIGINALE

CLICCA QUI