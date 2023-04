Innumerevoli truffe si susseguono e colpiscono i conti correnti di milioni di consumatori sul territorio italiano, per questo motivo dovete prestare la massima attenzione a ciò che accettate, o meglio che ricevete direttamente sulla vostra mail di posta elettronica.

Le truffe più pericolose passano proprio attraverso il meccanismo di phishing, un fenomeno che affonda le radici nel passato, e che nello stesso periodo ha ugualmente colpito tanti di quei consumatori da perdere quasi definitivamente il conto, nonostante i tantissimi articoli in cui si è continuato a mettere all’erta la popolazione.

A questo link trovate il nostro canale Telegram ufficiale con i codici sconto e le nuove offerte Amazon, ogni giorno potete risparmiare su ogni acquisto.

Truffe sui conti correnti, attenzione alle email

Il meccanismo parte con l’invio di un messaggio di posta elettronica o una email, nella quale il malvivente si finge il vostro istituto di credito. Il corpo del testo sembra essere molto classico, si chiede la pressione di un link interno a causa di un problema sul conto corrente, con la promessa comunque di risolverlo dopo aver effettuato il login (o si parla spesso anche di addebiti indesiderati e simili).

Il link è collegato ad un sito che esteticamente sembra essere uguale identico all’originale, ma che in realtà è tutt’altro che simile, infatti gli utenti si trovano su un portale gestito direttamente dai malviventi, i quali hanno perfettamente libero accesso a tutti i dati inseriti al suo interno, in questo modo potranno carpire i vostri dati sensibili, come le credenziali di accesso al conto corrente, per svuotarlo di ogni sua parte.