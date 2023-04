NASA, ufficiali i 4 astronauti che nel 2024 voleranno intorno alla Luna

La NASA ha presentato ufficialmente la squadra di quattro astronauti che prenderà parte alla missione Artemis II.

Questa partirà nel prossimo novembre 2024 e porterà per la prima volta nei pressi della luna dal 1972 gli americani. L’atterraggio sul satellite non avverrà, ma seguirà nel 2025 con la missione Artemis III. Si tratta di Reid Wiseman, Victor J. Glover Jr.,Christina Hammock Koch e Jeremy Hansen.

Chi sono i “Fantastici 4” che affronteranno la missione Artemis II verso la Luna, i dettagli

Dopo aver svelato i loro nomi, qualcuno si chiede quale sia il curriculum dei quattro astronauti che affronteranno la missione nel 2024.

Partendo dal comandante Reid Wiseman, ha svolto la funzione di ingegnere di volo sulla stazione spaziale internazionale per la Expedition 41, missione durata 165 giorni. Sfruttando le centinaia di ore a loro disposizione, Wiseman e il team hanno condotto ricerche scientifiche molto preziose per quanto riguarda anche materie come scienze della terra, astrofisica e scienze fisiche.

Passando a Victor J. Glover Jr., nel 2013 fu selezionato come astronauta durante la sua attività in servizio in quanto membro del Senato degli Stati Uniti d’America. Recentemente ha svolto la funzione di pilota ed è stato secondo in comando nella missione SpaceX Crew-1.

Christina Hammock Koch è stata selezionata dalla NASA nel 2013 come astronauta ed ha svolto il ruolo sulla stazione spaziale internazionale di ingegnere di volo. È inoltre detentrice di un record per il volo spaziale singolo più lungo che è una donna abbia totalizzato, con 328 giorni nello spazio.

Infine ecco Jeremy Hansen, laureato in scienze spaziali e con un master in fisica presso il Royal Military College of Canada a Kingston, Ontario.