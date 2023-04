Il noto marchio automobilistico Renault sta preparando l’arrivo di una nuova versione della Renault Clio. Il modello attualmente presente, in particolare, è stato presentato ormai da quasi quattro anni, quindi l’azienda ha intenzione di svecchiarla. Nel corso delle ultime ore, la versione restyling di questa vettura è stata spiata su strada durante alcuni test di efficienza.

Renault Clio, la versione restyling è stata spiata su strada in queste foto spia

Una delle prossime vetture del marchio Renault sarà la versione restyling della Renault Clio. Questa vettura, come già accennato in apertura, è stata immortalata in queste ore su strada durante alcuni test per testarne l’efficacia su strada. Osservando dunque le foto spia emerse in rete, possiamo farci una prima idea di come sarà il design.

Dalle foto, nello specifico, possiamo notare come la parte frontale subirà diversi cambiamenti. Troveremo infatti un nuovo look dei fari anteriori, che ora saranno a sviluppo orizzontale. Cambierà inoltre la griglia e anche il look del paraurti. Sarà poi introdotto il nuovo logo del marchio Renault e i gruppi ottici subiranno un restyling.

Le foto spia emerse non hanno lasciato intravedere gli interni di questa vettura. Tuttavia, immaginiamo che saranno comunque introdotti diversi miglioramenti al sistema di infotainment e potrebbero essere introdotti dei nuovi rivestimenti. Trattandosi poi di un restyling, l’azienda potrebbe decidere di introdurre anche nuove colorazioni per la carrozzeria.

Per il momento questo è quello che sappiamo della versione restyling della nuova Renault Clio. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli, anche riguardanti le motorizzazioni che saranno disponibili.