TIM lancia nuove splendide offerte per convincere sempre più utenti alla sottoscrizione di nuove SIM ricaricabili, proponendo in cambio un risparmio quasi unico nel suo genere, ed al cui interno possiamo comunque trovare tantissimi contenuti che vi aiuteranno a risparmiare al massimo.

Coloro che sceglieranno di richiedere la promozione, devono comunque sapere che l’acquisto è possibile solamente nei negozi TIM sparsi per il territorio nazionale, in questo modo il cambio operatore è possibile, con annesso acquisto della SIM, ma solo se provenienti da specifiche aziende in Italia. Tutti coloro che vorranno acquistarla, devono comunque sapere che il costo iniziale si aggira attorno ai 25 euro, inclusivo di SIM, attivazione ed una piccola ricarica.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare le nuove offerte Amazon con tanti codici sconto gratis disponibili in esclusiva.

TIM, quali sono gli sconti migliori del momento

TIM accoglie nuovi utenti con la promozione Power Supreme Web Easy, una soluzione che può essere attivata dai soli uscenti da Iliad, Poste Italiane ed una serie di altri MVNO, al prezzo finale di soli 7,99 euro al mese a tempo indeterminato (anche se non sono da escludere successive rimodulazioni contrattuali).

I contenuti sono assolutamente interessanti, considerato che ad oggi i consumatori che ne faranno richiesta potranno godere di ben 150 giga di traffico dati al mese, con annessi minuti e SMS, da poter utilizzare illimitatamente verso chiunque in Italia. Il pagamento, a conti fatti, potrà essere corrisposto solamente mediante bonifico bancario o carta di credito, non sarà possibile completarlo su credito residuo.

Essendo una promozione disponibile solo per poco tempo, l’attivazione ed il primo mese sono completamente gratuiti, per questo motivo affrettatevi.