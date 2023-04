WhatsApp, le TRE funzioni che distruggono Telegram sono segrete e gratis

Superare Telegram dal punto di vista delle funzionalità disponibili risulta alquanto impossibile attualmente per qualsiasi applicazione. Soprattutto nel mondo della messaggistica molte delle funzioni di cui si parla possono tornare utili, anche quando non si tratta proprio di messaggi. Proprio per questo motivo gli utenti di WhatsApp sperano sempre in grandi novità, le quali in realtà stanno arrivando con i nuovi aggiornamenti. Ricordiamo infatti che la piattaforma colorata di verde è stata in grado in più casi di poter implementare le sue funzionalità. Questa volta l’aggiornamento sta per comportare l’arrivo della possibilità di modificare i messaggi già scritti, così da evitare refusi.

WhatsApp, se volete superare Telegram ci sono tre funzionalità esterne che potete scaricare dal web

Una delle prime funzioni però che gli utenti non sanno di poter cercare sul web è quella che consente ancora di spiare su WhatsApp. Ovviamente non sarà possibile ficcare il naso nelle conversazioni degli altri, ma si potrà scoprire l’orario preciso in cui una persona entra su WhatsApp o magari ne esce. Scaricando Whats Tracker infatti è tutto molto più semplice, con una notifica che arriva quando l’utente controllato decide di entrare o uscire.

L’altra soluzione molto vantaggiosa riguarda un’applicazione che si chiama Unseen. Potrebbe essere questa la possibilità giusta per consentire agli utenti di WhatsApp di leggere altrove i messaggi in arrivo così da non aggiornare il loro ultimo accesso e da non risultare online.

Se avete paura invece che qualcuno possa cancellare i messaggi nella vostra conversazione prima che voi leggiate, ecco WAMR.