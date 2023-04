TIM vs Vodafone, offerte da 100GB in 5G contro il gestore rosso

La propria offerta mobile potrebbe attualmente non essere al passo con i tempi e a quanto pare le persone se ne stanno accorgendo. Tutti coloro che infatti sono ancora in balia delle vecchie promozioni, quelle che vanno ben oltre i 10 € mensili con non più di 10 giga disponibili per navigare in Internet, si stanno guardando intorno provando a scegliere uno dei migliori gestori. Ci sono molte più realtà disponibili rispetto ad un tempo ed è proprio per questo che arriva l’imbarazzo della scelta. Le persone infatti non sanno quale gestore scegliere per affidargli il loro destino mensile.

In realtà c’è una considerazione molto interessante da fare: sceglierne uno può essere praticamente uguale a sceglierne un altro. Ci sono solo alcuni gestori che sono in grado di alzare leggermente l’asticella per quanto riguarda la qualità della connessione ad Internet, ma la differenza non è neanche troppa. TIM è ovviamente una delle aziende più interessanti dal punto di vista della telefonia mobile e lo sta dimostrando con alcune offerte che sono diventate il cavallo di battaglia di questo momento soprattutto per recuperare utenti.

TIM: le nuove offerte sono importanti per chi vuole risparmiare avendo tutto, ecco le due promo Wonder

Due offerte che prendono il nome di Wonder sono state lanciate da TIM per i vecchi clienti. Entrambe al loro interno vantano minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti.

La prima delle due concede 70 giga 5G, mentre la seconda si spinge un po’ più in là offrendone 100. La prima costa 7,90 € al mese mentre la seconda costa 9,90 € al mese.